Коломойский хочет все. Гид по судебной войне за ПриватБанк

Экс-владельцы ПриватБанка выиграли уже четыре суда первой инстанции, в которых они оспаривают действия государства, ставшие основой для национализации банка в декабре 2016 года.

Три победы юристы Коломойского одержали между первым и вторым турами президентских выборов. На очереди одно из важнейших дел – возврат акций ПриватБанка прежним владельцам.

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Еще в прошлом году ситуация выглядела иначе: государство довольно успешно – в том числе на уровне Верховного суда – доказывало законность национализации Привата и отдельные ее последствия.

Дела, которые Коломойский-Боголюбов выиграли в судах первой инстанции важны: если они "пройдут" апелляцию и Верховный суд, то могут перечеркнуть все предыдущие судебные поражения экс-акционеров и даже повлиять на разбирательство в британских судах о предполагаемом мошенничестве в ПриватБанке.

LIGA.net подготовила гид по судам за крупнейший банк страны. Какими могут быть их последствия?

Старые победы

В этом году государственному ПриватБанку должно исполниться три года. Банк национализировали в конце декабря 2016-го: сначала он был признан неплатежеспособным и в него зашла временная администрация Фонда гарантирования вкладов. Дальше Приват за 1 гривню купило Министерство финансов.

Первые иски оспаривающие национализацию Привата государство начало получать практически сразу после того, как стало владельцем банка. К осени 2017 года в судах находилось около 200 процессов, по теме ПриватБанка, рассказывали LIGA.net в юрдепартаменте НБУ. Сейчас "война" охватывает уже несколько тысяч судебных дел. Как в этом разобраться?

Все дела можно разделить на несколько категорий.

Первая – иски, инициированные самими экс-владельцами Привата: Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и принадлежащей им кипрской компанией Triantal Investment Ltd.

Коломойский еще в 2017 году стал оспаривать признание Привата неплатежеспособным и пытался сделать недействительными договора личного поручительства, согласно которым олигарх отвечал всем своим имуществом за возврат кредитов рефинансирования НБУ для ПриватБанка. Triantal Investment с 2017-го оспаривала правомерность проверки НБУ, которая обнаружила, что банку нужен дополнительный капитал. Позже бывшие владельцы банка стали требовать отмены самой национализации.

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Второй пул процессов – связанные с экс-владельцами Привата компании, которые в большинстве своем оспаривают сам факт связанности (который был выявлен НБУ) и пытаются вернуть деньги, находившиеся на момент национализации на депозитах и текущих счетах в ПриватБанке.

Третий – официально независимые от прежних акционеров юр- и физлица, которые так или иначе пострадали от национализации и пытаются оспорить ее последствия. Например, панамская THEO Worldwide требует отменить конвертацию в капитал Привата его обязательств перед держателями еврооблигаций.

Часть таких исков направлена против самого факта перехода банка в госсобственность. Как объясняли LIGA.net юристы НБУ, такие процессы запускали, как правило, частные адвокаты, которые хотели создать прецедент, заработав таким образом известность.

Значительная часть разбирательств дошла до Верховного суда. Согласно исследованию издания Экономическая правда, по состоянию на конец 2018 года, касационная палата ВСУ приняла 152 решения по «делам ПриватБанка». 103 из них – в пользу государства, и только в 77 случаях Верховный суд подтверждал решения судов нижних инстанций.

Хроника камбэка

До сих пор все подобные процессы шли в вялотекущем режиме: юристы Коломойского и Ко сами затягивали рассмотрение, ходатайствуя об отводе судей, переносе заседаний или вообще не являлись на суды, рассказал LIGA.net адвокат одной из госструктур, участвующей в судебной баталии.

После первого тура президентских выборов, на которых уверено победил Владимир Зеленский, все изменилось: экс-собственники Привата практически синхронно выиграли суды первого уровня по трем процессам, где они оспаривали действия Минфина и НБУ, ставшие основой для национализации:

- 18 апреля Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал неправомерной национализацию ПриватБанка. Это одно из ключевых разбирательств, которое открывает Коломойскому путь к требованию, как минимум, компенсации, как максимум – к возврату банка.

- В этот же день ОАСК отменил решение Нацбанка о списке связанных с экс-владельцами Привата компаний и физлиц. По версии НБУ, эти компании кредитовались в банке, тем самым участвуя в цепочке по выводу денег на бизнесы Коломойского-Боголюбова. Перечень был одним из главных элементов, на которых строилась позиция Нацбанка относительно капитала Привата.

- 20 апреля Печерский райсуд Киева отменил поручительство Коломойского по рефинансу НБУ на 9 млрд грн. Решение перекрывает возможности Нацбанка к вовзрату кредитов, выданных Привату при старом менеджменте. По данным собеседников LIGA.net в руководстве НБУ, Коломойский давал нотариально заверенное обязательство гарантировать погашение займа всем своим имуществом. В середине апреля юристы олигарха подали пять аналогичных исков (порука по разным кредитным договорам) в Хозсуд Киева.

До этого у Коломойского и Ко была только одна значимая победа: весной 2018-го Окружной админсуд признал незаконной проверку НБУ в Привате, которая обнаружила, что банку нужен дополнительный капитал. 13 мая должны состоятся слушания в апелляции по этому делу.

Еще один важнейший процесс только набирает обороты: 4 июня Хозсуд Киева проведет очередное слушание о возврате акций ПриватБанка Коломойскому и Triantal Investment. Изначально истцы требовали признать незаконной сделку между Минфином и Фондом гарантирования о покупке банка, пункт о возврате акций был добавлен только 9 апреля. Суд пока не рассматривает дело по существу, в нем идут подготовительные слушания.

Что будет «если»

Сами решения, аргументация сторон и мотивы судей остаются непубличными из-за банковской тайны. Последний открытый процесс – о возврате акций Привата Коломойскому – с 4 июня станет закрытым.

Как объяснял LIGA.net представитель ПриватБанка в этом процессе, адвокаты истцов стараются политизировать процесс, утверждая, что банк конфисковали у прежних владельцев под давлением.

Украинские суды нужны Коломойскому, чтобы государственный Приватбанк отказался от разбирательства в Высоком суде Лондона, решением которого заморожены все активы олигарха, говорила в интервью LIGA.net экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. 22 июля британский суд решит, подсудно ли это дело английскому правосудию. В первой инстанции ПриватБанк проиграл, сейчас рассматривается апелляция. Если госбанк проиграет и сейчас, процесс, вероятно, перенесут в Швейцарию - по месту официального жительства Коломойского. Арест активов снимут.

Общая позиция государства неизменна: ПриватБанк был национализирован законно, у него была огромная дыра в капитале - $5,5 млрд, которая образовалась в ходе нерыночного кредитования связанных компаний и вывода средств. Последние решения украинских судов в пользу Коломойского адвокаты госбанка объясняют предвзятостью судей.

«Cудьи не скрывают своих симпатий стороне экс-акционеров банка, удовлетворяя даже те их ходатайства, которые не соответствуют процессуальному закону», - отметил в комментарии LIGA.net Андрей Пожидаев, управляющий партнер компании Asters, которая представляет в судах сторону государства.

Чиновники настаивают: реституция (возврат национализированного банка) невозможна, поскольку это не прописано в украинском законодательстве. Об этом говорила замглавы НБУ Катерина Рожкова, аналогично высказывался бывший министр финансов Александр Данилюк, который сейчас в «президентской команде» Владимира Зеленского.

С юридической точки зрения возврат Привата прежним собственникам все же реален: решение суда обязательно для выполнения на всей территории Украины, поэтому Национальный депозитарий и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку должны будут принудительно списать акции банка со счета Минфина и вернуть их на счета Коломойского-Боголюбова, рассказывал LIGA.net один из адвокатов, участвующих в судебном процессе о правомерности национализации Привата.

В Нацдепозитарии отказались комментировать эту тему по запросу LIGA.net. Как уточнил управляющий партнер адвокатского объединения «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский, случай ПриватБанка, как госпредприятия, нельзя сравнивать с правилами приобретения права собственности в частном секторе.

«Ни один регистратор не сможет переоформить право собственности на Коломойского и Ко даже по решению суда, – полагает юрист. – Для этого нужно запускать процедуру приватизации имущества государства».

Более практический результат судебных процессов – на их основании экс-владельцы банка смогут потребовать от государства компенсацию, добавляет Чудовский. По его мнению, серия «апрельских побед» прежних акционеров может стать основанием для пересмотра други процессов, где государство получило решения в свою пользу.

Если Коломойский и Боголюлюбов все же снова станут собственниками Привата, банк ожидает неминуемое банкротство, считает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

«НБУ должен будет попросить их внести в банк 212,8 млрд грн, состояние Коломойского и Боголюбова составляет $2,4 млрд – 30% от необходимой суммы, – говорит Яблоновский. – Дальше дежавю: как и в 2016 году варианта два – национализация и ликвидация».