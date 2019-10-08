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Дело о возврате акций Привата Коломойскому. Суд назначил дебаты

Дело о возврате акций Привата Коломойскому. Суд назначил дебаты
08.10.2019, 18:48

Суд завершил рассмотрение иска ПриватБанка

Сегодня, 8 октября, Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, передает корреспондент LIGA.net.

Стадия выяснения обстоятельств дела завершена. На 10:30 17 октября назначены судебные дебаты. Собеседники LIGA.net из зала суда допускают, что решение может быть вынесено в этот день.

Сегодня Хозсуд Киева начал рассмотрение дела по возврату акций ПриватБанка бывшим владельцам Коломойскому и Боголюбову. Предполагалось, что дело будет рассмотрено в ускоренном режиме и решение будет вынесено сегодня же.

Суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили. Коломойский и подконтрольная ему и Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

Подробнее читайте: Приватбанк - Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса 

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