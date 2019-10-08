Дело о возврате акций Привата Коломойскому. Суд назначил дебаты

Суд завершил рассмотрение иска ПриватБанка
Сегодня, 8 октября, Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, передает корреспондент LIGA.net.
Стадия выяснения обстоятельств дела завершена. На 10:30 17 октября назначены судебные дебаты. Собеседники LIGA.net из зала суда допускают, что решение может быть вынесено в этот день.
Сегодня Хозсуд Киева начал рассмотрение дела по возврату акций ПриватБанка бывшим владельцам Коломойскому и Боголюбову. Предполагалось, что дело будет рассмотрено в ускоренном режиме и решение будет вынесено сегодня же.
Суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили. Коломойский и подконтрольная ему и Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.
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В апреле, между первым и вторым туром выборов президента Украины, Окружной админисуд Киева отменил национализацию, признав договор "недействительным". НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляции на это решение. Затем этот же суд отменил решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Паралельно Печерский райсуд Киева расторг договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.
- Коломойский заявлял, что не хочет возвращать ПриватБанк, но претендует на денежную компенсацию в $2 млрд. Позже он потребовал обратно акции банка.
- 17 сентября Financial Times написала, что украинское правительство ищет компромисс с Коломойским в деле ПриватБанка. В Кабмине это отрицают. Тем не менее, миссия МВФ, работавшая в Украине по вопросу новой программы, уехала без конкретики. По информации собеседников LIGA.net среди высокопоставленных участников переговоров, МВФ хочет подробно прописать в меморандуме гарантии того, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим собственникам.