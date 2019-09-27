Официально. МВФ продолжит работу над новой программой с Украиной

Миссия Международного валютного фонда продолжит обсуждение новой трехлетней программы в рамках расширенного финансирования Украины в ближайшие недели. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном МВФ.

В сообщении отмечается, что после выборов у Украины появилась возможность продвигать необходимые реформы. "Власти обратились с просьбой о новой программе поддержки МВФ, чтобы помочь им в достижении этих целей, предоставляя якорь для их экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы", - говорится в сообщении.

В МВФ сообщают, что миссия приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения, которое может быть поддержано в рамках расширенного финасирования Фонда. В течение двух недель эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы. В частности, налогово-бюджетной и денежно-кредитной, а также обсудили ключевые меры по реформированию экономики.

В МВФ также подчеркнули важность независимости центрального банка и обеспечения финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации налоговых издержек, связанные с реорганизацией и ликвидацией банков.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - отмечают в сообщении.