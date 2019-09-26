МВФ уезжает из Украины без конкретики: первые результаты миссии

Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Работа членов миссии МВФ в Киеве завершается сегодня, 26 сентября. Ключевой итог - был сформирован "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы, сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.

О конкретных договоренностях речь пока не идет. Перед приездом представителей МВФ в Украину, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабмин рассчитывает заключить "staff agreement" - предварительное согласие Фонда сотрудничать с Украиной с указанием ключевых параметров будущей программы. В целом украинская сторона разочарована результатами работы миссии. "Могло быть и лучше", - сказал собеседник LIGA.net.

Сейчас члены миссии проводят заключительные встречи "на разном уровне", официальный релиз по итогам работы в Украине Фонд опубликует в пятницу, 27 сентября, отметил в комментарии LIGA.net представитель МВФ в Украине Игорь Шпак.

Ранее агенство Українські Новини со ссылкой на источники среди участников переговоров, сообщило, что одной из причин безрезультатной работы миссии МВФ, стало потенциальное мировое соглашение между украинским правительством и экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. На вопрос о включении темы ПриватБанка в новый меморандум, собеседник LIGA.net отметил, что стороны пока "работают над этим".