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Суд перенес рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому

Суд перенес рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому
24.09.2019, 13:40

Судья объявила перерыв в разбирательстве между государством и бывшими акционерами ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева 24 сентября перенес рассмотрение дела по иску олигарха Игоря Коломойского и подконтрольной ему кипрской компании, требующих вернуть им акции ПриватБанка. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Следующее заседание состоится 1 октября, объявила судья Людмила Шкурдова. Ее отвода ранее добивались ответчики по делу - Минфин, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов.

Коломойский и компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов и бывшими акционерами Привата.

На момент национализации Коломойскому принадлежало 41,7% от общего количества выпущенных акций, а Triantal Investments - 16,6%.

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