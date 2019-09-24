Суд перенес рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому

Судья объявила перерыв в разбирательстве между государством и бывшими акционерами ПриватБанка
Хозяйственный суд Киева 24 сентября перенес рассмотрение дела по иску олигарха Игоря Коломойского и подконтрольной ему кипрской компании, требующих вернуть им акции ПриватБанка. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Следующее заседание состоится 1 октября, объявила судья Людмила Шкурдова. Ее отвода ранее добивались ответчики по делу - Минфин, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов.
Коломойский и компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов и бывшими акционерами Привата.
На момент национализации Коломойскому принадлежало 41,7% от общего количества выпущенных акций, а Triantal Investments - 16,6%.
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- В апреле, между первым и вторым туром выборов президента Украины, Окружной админисуд Киева отменил национализацию, признав договор "недействительным". НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляции на это решение. Затем этот же суд отменил решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Паралельно Печерский райсуд Киева расторг договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.
- Коломойский тогда заявлял, что не хочет возвращать ПриватБанк, но претендует на денежную компенсацию в $2 млрд. Позже он потребовал обратно акции банка.
- На форуме YES Виктора Пинчука Коломойский рассказал, что у него есть ряд требований касательно ПриватБанка: отозвать обвинение и наказать "ответственных за национализацию", вернуть ему $2 млрд, которые он считает своими, или мировое соглашение, включающее "правовую оценку" национализации.
- 17 сентября Financial Times написала, что украинское правительство ищет компромисс с Коломойским в деле ПриватБанка. Премьер Алексей Гончарук, заявил, что эта информация искажена и потребовал от газеты опровержения.
- Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США. Кроме ПриватБанка, с Коломойским и Боголюбовым судится Нацбанк и Минфин.
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