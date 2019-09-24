Суд перенес рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому

Хозяйственный суд Киева 24 сентября перенес рассмотрение дела по иску олигарха Игоря Коломойского и подконтрольной ему кипрской компании, требующих вернуть им акции ПриватБанка. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Следующее заседание состоится 1 октября, объявила судья Людмила Шкурдова. Ее отвода ранее добивались ответчики по делу - Минфин, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов.

Коломойский и компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов и бывшими акционерами Привата.

На момент национализации Коломойскому принадлежало 41,7% от общего количества выпущенных акций, а Triantal Investments - 16,6%.

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