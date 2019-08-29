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Премьер-министром избран Алексей Гончарук - 290 голосов "за"

Новый премьер рассказал, когда миссия МВФ приедет в Украину

Новый премьер рассказал, когда миссия МВФ приедет в Украину
29.08.2019, 18:23

Украина собирается вести переговоры с МВФ о долгосрочной программе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев через несколько недель для возобновления переговоров о новой программе кредитования. Об этом Алексей Гончарук сообщил в парламенте перед голосованием за назначение на пост премьер-министра.

"Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой, на 3-4 года, программе для Украины", - сказал он.

Национальный банк и Министерство финансов уже начали переговоры с МВФ на техническом уровне.

Новая программа, скорее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей. В частности, речь идет о законе о "сплит" и возобновлении ответственности за незаконное обогащение. 

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