Кабмин сделал заявление о переговорах по новой программе с МВФ

14-месячная программа Международного валютного фонда Stand-by остается в силе, новая программа сотрудничества находится в активной фазе. Об этом сказано в заявлении Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба правительства, миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by ", - говорится в сообщении. Программа была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В Кабминет отмечают, что во время пребывания в Украине миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий Правительства, которая будет презентована Кабинетом Министров 29-го сентября 2019 года", - надеются в правительстве.