Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин сделал заявление о переговорах по новой программе с МВФ

Кабмин сделал заявление о переговорах по новой программе с МВФ
26.09.2019, 14:41

Правительство заявляет, что рабочие встречи с представителями МВФ продолжаются. Переговоры - в активной фазе

14-месячная программа Международного валютного фонда Stand-by остается в силе, новая программа сотрудничества находится в активной фазе. Об этом сказано в заявлении Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба правительства, миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by ", - говорится в сообщении. Программа была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В Кабминет отмечают, что во время пребывания в Украине миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий Правительства, которая будет презентована Кабинетом Министров 29-го сентября 2019 года", - надеются в правительстве.

 

Напишите нам
кабмин МВФ
Комментарии
Последние новости
 