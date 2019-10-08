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Возврат Привата Коломойскому. Суд может вынести решение сегодня

Возврат Привата Коломойскому. Суд может вынести решение сегодня
08.10.2019, 17:32

Суд может рассмотреть дело о возврате акций ПриватБанка Коломойскому в ускоренном режиме

В Хозяйственном суде Киева проходит заседание по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, передает корреспондент LIGA.net.

По состоянию на 16:50 судья Шкурдова объявила краткий перерыв, процесс продолжится сегодня.

Собеседники LIGA.net из зала суда допускают, что решение может быть вынесено сегодня же.

Судья заканчивает изучение доказательств сторон, следующий этап - изучение обстоятельств дела, после этого - дебаты, уточнил начальник управления исково-претензионной работы юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.

Участники процесса не исключают, что все этапы будут пройдены в ускоренном режиме.

Накануне собседники LIGA.net среди участников процесса ожидали переноса заседания на другую дату.

Суд должен был начать рассмотрение дела по существу 24 сентября, но заседание дважды переносили. Коломойский и подконтрольная ему и Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка. 

Подробнее читайте: Приватбанк - Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса

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