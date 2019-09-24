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НБУ отчитался о рекордной прибыли банков

НБУ отчитался о рекордной прибыли банков
24.09.2019, 14:00

За восемь месяцев чистая прибыль банковского сектора превысила 44 млрд грн

За январь-август платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Национального банка, более половины (58,3%) этого результата обеспечил государственный ПриватБанк.

В НБУ отмечают, что доходы банков в этом году выросли на 28,5% до 165 млрд грн, при этом расходы - на 5,2% до 120,7 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли Нацбанк выделил рост чистых процентных доходов банков на 18% до 53 млрд грн и чистых комиссионных доходов банков на 15% до 28,4 млрд грн; позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи  14,9 млрд грн, а также низкий объем отчислений банками в резервы - 8 млрд грн против 14,4 млрд грн в прошлом году.

В Нацбанке считают, что этот период высокой доходности должен быть использован для формирования банками запаса прочности, который позволит выполнять более жесткие требования регулятора к капиталу банков. Особенно это касается государственных банков. По мнению регулятора, почти всю прибыль они должны перечислять в бюджет в виде дивидендов.

"В то же время их достаточная капитализация - непременное условие сохранения финансовой стабильности. Именно поэтому в период усиления требований к банкам стоит подумать о практике распределения прибыли госбанков только в случае, если они будут иметь избыточный капитал, а основную часть прибыли госбанков направлять на усиление их прочности", - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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