НБУ отчитался о рекордной прибыли банков

За январь-август платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн).
Как сообщает пресс-служба Национального банка, более половины (58,3%) этого результата обеспечил государственный ПриватБанк.
В НБУ отмечают, что доходы банков в этом году выросли на 28,5% до 165 млрд грн, при этом расходы - на 5,2% до 120,7 млрд грн.
Среди факторов роста банковской прибыли Нацбанк выделил рост чистых процентных доходов банков на 18% до 53 млрд грн и чистых комиссионных доходов банков на 15% до 28,4 млрд грн; позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи 14,9 млрд грн, а также низкий объем отчислений банками в резервы - 8 млрд грн против 14,4 млрд грн в прошлом году.
В Нацбанке считают, что этот период высокой доходности должен быть использован для формирования банками запаса прочности, который позволит выполнять более жесткие требования регулятора к капиталу банков. Особенно это касается государственных банков. По мнению регулятора, почти всю прибыль они должны перечислять в бюджет в виде дивидендов.
"В то же время их достаточная капитализация - непременное условие сохранения финансовой стабильности. Именно поэтому в период усиления требований к банкам стоит подумать о практике распределения прибыли госбанков только в случае, если они будут иметь избыточный капитал, а основную часть прибыли госбанков направлять на усиление их прочности", - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
По итогам семи месяцев банковский сектор получил 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза превысило показатель за аналогичный период предыдущего года.
Чистая прибыль ПриватБанка по итогам восьми месяцев 2019 года составила 25,8 млрд грн, что почти втрое превышает прибыль за январь-август 2018 года.
В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.