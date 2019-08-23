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Прибыль банковского сектора вышла на новый рекорд

Прибыль банковского сектора вышла на новый рекорд
23.08.2019, 15:47

Прибыль украинских банков за семь месяцев 2019 года оказалась выше, чем за весь предыдущий год

Банковский сектор за семь месяцев 2019 года получил 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, доходы украинских банков выросли на 30%, и составили 141млрд грн. В то же время расходы выросли на 6%, до 104,7 млрд грн.

Прибыль банковского сектора выросла за счет четырех факторов: роста процентных доходов (19%, до 46,3 млрд грн), роста комиссионных доходов (на 16%, до 24,7 млрд грн), результатов переоценки от операций купли-продажи (10,6 млрд грн), а также низких отчислений в резервы (6,3 млрд грн).

По информации Министерства финансов, за шесть месяцев 2019-го государственные банки получили 19,5 млрд грн прибыли. Это 65% от всей прибыли банковского сектора.

Почти 60% всей прибыли банков сформировал ПриватБанк – 18,3 млрд грн, уточняет пресс-служба министерства.

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НБУ банковский сектор
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