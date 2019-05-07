Большинство украинских банков завершили квартал с прибылью

69 украинских банков из 77-ми получили прибыль по итогам первого квартала, а восемь - закончили его с убытком. Об этом пишет Finclub со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

Наибольшую прибыль получили ПриватБанк - 7,6 млрд грн, Райффайзен Банк Аваль - 1,1 млрд грн, ОТП Банк - 793 млн грн, ПУМБ - 757 млн грн, Проминвестбанк - 633 млн грн.



Самый большой убыток - у "дочки" российского Сбербанка - 1 млрд грн, Банка Кредит-Днепр - 488 млн грн, Укрсоцбанка - 168 млн грн, Правэкс-Банка - 25 млн грн, Мисто Банка - 9 млн грн.

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В прошлом году банки заработали 21,7 млрд грн прибыли - это лучший результат сектора в истории. Банковская система Украины стала прибыльной впервые с 2013-го.