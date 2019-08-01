Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.08.2019, 18:05

Суд приостановил один из процессов против национализации Привата

Суд приостановил один из процессов против национализации Привата

Дело ПриватБанка и THEO Worldwide по евробондам рассмотрят после решения Верховного Суда

Кассационный хозяйственный суд приостановил разбирательство по иску панамской компании THEO Worldwide Corp о признании недействительной процедуры bail-in, с помощью которой был национализирован ПриватБанк в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Суд остановил производство до рассмотрения дела Большой Палатой Верховного Суда, поскольку разбирательства по данному вопросу одновременно идут в трех юрисдикциях - гражданской, хозяйственной и административной. Большая палата должна определить, к какой юрисдикиции должно относиться это дело. Слушания предположительно пройдут в конце августа, рассказал LIGA.net представитель стороны ответчика.

THEO Worldwide Corp пытается отменить договора приобретения акций дополнительной эмиссии ПриватБанка в обмен на денежные обязательства банка перед компанией SPV Credit Finance plc, а также взыскать $663 000 убытков, что раньше было частично удовлетворено судами предыдущих инстанций.

Третьими лицами со стороны ответчиков выступают Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ), Минфин и Нацбанк, а третьими лицами на стороне истца - GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

Во время национализации ПриватБанка под bail-in (принудительную конвертацию вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов, в том числе держателей евробондов ПриватБанка на 29 млрд грн. После этой процедуры Минфин выкупил ПриватБанк у ФГВФЛ за 1 грн.

Евробонды были оформлены на специально созданную британскую компанию SPV Credit Finance plc, которая выступала эмитентом облигаций. В 2017 году НБУ исключил эту компанию из структуры банковской группы ПриватБанка.

Новый доверитель держателей евробондов Привата - Madison Pacific Trust Limited - подал иск в Лондонский арбитражный суд в связи с принудительной конвертацией в акции ПриватБанка его обязательств по евробондам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: bail-in, национализация Приватбанка, ПриватБанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 