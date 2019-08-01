Суд приостановил один из процессов против национализации Привата

Кассационный хозяйственный суд приостановил разбирательство по иску панамской компании THEO Worldwide Corp о признании недействительной процедуры bail-in, с помощью которой был национализирован ПриватБанк в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Суд остановил производство до рассмотрения дела Большой Палатой Верховного Суда, поскольку разбирательства по данному вопросу одновременно идут в трех юрисдикциях - гражданской, хозяйственной и административной. Большая палата должна определить, к какой юрисдикиции должно относиться это дело. Слушания предположительно пройдут в конце августа, рассказал LIGA.net представитель стороны ответчика.

THEO Worldwide Corp пытается отменить договора приобретения акций дополнительной эмиссии ПриватБанка в обмен на денежные обязательства банка перед компанией SPV Credit Finance plc, а также взыскать $663 000 убытков, что раньше было частично удовлетворено судами предыдущих инстанций.

Третьими лицами со стороны ответчиков выступают Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ), Минфин и Нацбанк, а третьими лицами на стороне истца - GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

Во время национализации ПриватБанка под bail-in (принудительную конвертацию вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов, в том числе держателей евробондов ПриватБанка на 29 млрд грн. После этой процедуры Минфин выкупил ПриватБанк у ФГВФЛ за 1 грн.

Евробонды были оформлены на специально созданную британскую компанию SPV Credit Finance plc, которая выступала эмитентом облигаций. В 2017 году НБУ исключил эту компанию из структуры банковской группы ПриватБанка.

Новый доверитель держателей евробондов Привата - Madison Pacific Trust Limited - подал иск в Лондонский арбитражный суд в связи с принудительной конвертацией в акции ПриватБанка его обязательств по евробондам.