ПриватБанк отреагировал на решение Лондона по евробондам

В ПриватБанке официально подтвердили, что Лондонский арбитраж действительно вынес частичное решение по евробондам, но оно пока не накладывает на банк обязательств по выплатам кредиторам, говорится в официальном комментарии юристов Привата, текст, которого есть в распоряжении LIGA.net.

"Окончательное решение зависит от выяснения судом некоторых других аспектов дела, - говорится в комментарии юристов банка . - Также нужно дождаться завершения процесса, который определит владельцев еврооблигаций, которые будут иметь право на получение выплат".

Подробности читайте в материале LIGA.net: Всем, кроме Коломойского. Кто отсудил у ПриватБанка $335 млн?

Развязку этого дела в ПриватБанке ожидают увидеть осенью, сообщил LIGA.net собеседник в топ-менеджменте банка.



25 июля Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка, сообщило агенство Интерфакс со сслыкой на одного из истцов. Дело касается облигаций, которые ПриватБанк принудительно конвертировал в капитал после национализации в декабре 2016 года.

В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Текущее решение затрагивает собственников бумаг на общую сумму $335 млн. По информации Интерфакса, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц.