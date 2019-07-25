Всем, кроме Коломойского. Кто отсудил у ПриватБанка $335 млн?

Двухлетняя судебная эпопея вокруг долга ПриватБанка перед иностранными кредиторами близка к завершению. 25 июля Лондонский арбитраж попросил держателей еврооблигаций госбанка, которые принудительно конвертировали в капитал после национализации, раскрыть детали покупки бумаг.

Если к ним не будет претензий, банк предположительно должен будет погасить все обязательства, с учетом процентов, начисленных за два года. Цена вопроса – $335 млн.

Претензия может быть одна: среди кредиторов есть компании, связанные с бывшими собственниками банка – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Жертвы национализации

ПриватБанк национализировали в декабре 2016 года. Одно из первых решений нового менеджмента банка (в самом начале Приватом управляла временная администрация Фонда гарантирования вкладов) – принудительно зачислить в капитал различные долги банка (так называемый bail-in).

Под bail-in попали разные обязательства – от депозитов (например, членов семьи Игоря и Григория Суркисов) до еврооблигаций. Общий объем конвертации – 29,4 млрд грн, более $1 млрд.

Операция коснулась и трех выпусков евробондов: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года; на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го; а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Ответный ход

Иностранные кредиторы отреагировали мгновенно: уже 23 января 2017 года они подали иск в Лондонский арбитраж.

"Это профессиональные инвесторы. Они должны были интересоваться жизнью своей инвестиции и спросить с господина Коломойского, куда он дел эти деньги, – объясняла в начале 2017 года экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. – Государство докапитализировало банк, потому что ни в кассах, ни на корсчетах денег не было. Я не вижу причин, по которым частные долги Коломойского могут как-то угрожать нашему государству".

Разбирательство касается облигаций на общую сумму $335 млн. О предполагаемом локальном успехе кредиторов ПриватБанка 25 июля сообщили Bloomberg и Интерфакс-Украина. Само решение Лондонского арбитража остается засекреченным.

Пока речь не идет об окончательном вердикте: в ПриватБанке официально подтвердили, что Лондонский арбитраж действительно вынес частичное решение по евробондам, но оно пока не накладывает на банк обязательств по выплатам кредиторам.

"Окончательное решение зависит от выяснения судом некоторых других аспектов дела, - говорится в комментарии юристов банка текст, которого есть в распоряжении LIGA.net. - Также нужно дождаться завершения процесса, который определит владельцев еврооблигаций, которые будут иметь право на получение выплат".

Развязку этого дела в ПриватБанке ожидают увидеть осенью, сообщил LIGA.net собеседник в топ-менеджменте банка.

Кому заплатят?

Главная интрига решения – суд попросил держателей евробондов раскрыть свои имена/названия и указать дату покупки бумаг. Предположительно, речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц, сообщил Интерфакс со ссылкой на одного из кредиторов банка.

Сколько бумаг принадлежит Коломойскому? Во всем конвертированном портфеле на $595 млн олигарх мог контролировать от 40 до 60%, писала Экономическая правда, цитируя собеседника, "близкого к банку". Замглавы НБУ Катерина Рожкова в интервью LIGA.net не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Больше всего шансов на компенсацию имеют держатели, которые купили ценные бумаги до 14 июня 2019 года, заявят об этом компании Madison Pacific Trust (через которую проходил выпуск евробондов) до 13 августа, и к которым не будет замечаний у юридического консультанта ПриватБанка, перечисляет условия глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. "Похоже, ПриватБанк сможет немного сэкономить на выплатах, и ему придется гасить не все 335 млн с процентами", – полагает он.

На ком сэкономят? Ключевой вывод суда – ПриватБанк должен был подвергать операции bail-in только облигации, принадлежащие Коломойскому и его фирмам, а не другим – посторонним – держателям, отмечает специалист отдела ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Будет ли Приват снова просить деньги у государства под выплаты держателям евробондов? В банке утверждают, что нет. "Любые дополнительные риски мы способны покрыть за счет собственной прибыли", - говорила в конце 2018 года зампредправления Привата Галина Пахачук.

Денег должно хватить. В прошлом году банк заработал рекордные 11,6 млрд грн (около $420 млн). Прибыль за первое полугодие 2019-го – 18,3 млрд или $680 млн.