Держатели евробондов ПриватБанка выиграли Лондонский арбитраж

Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка, сообщает агенство Интерфакс со сслыкой на одного из истцов. В ПриватБанке отказались от комментириев по запросу LIGA.net, уточнив, что ожидают решение осенью.

Судебное разбирательство касалось облигаций, которые ПриватБанк принудительно конвертировал в капитал после национализации в декабре 2016 года. В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Победу одержали собственники бумаг из первых двух выпусков на общую сумму $335 млн. По информации Интерфакса, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц.