Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ задержала российский танкер за блокаду украинских кораблей
25.07.2019, 15:59

Держатели евробондов ПриватБанка выиграли Лондонский арбитраж

Держатели евробондов ПриватБанка выиграли Лондонский арбитраж

Лондонский процесс длился с 2017 года. Цена вопроса - $335 млн

Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка, сообщает агенство Интерфакс со сслыкой на одного из истцов. В ПриватБанке отказались от комментириев по запросу  LIGA.net, уточнив, что ожидают решение осенью. 

Судебное разбирательство касалось облигаций, которые ПриватБанк принудительно конвертировал в капитал после национализации в декабре 2016 года. В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году. 

Победу одержали собственники бумаг из первых двух выпусков на общую сумму $335 млн. По информации Интерфакса, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, евробонды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 