Дело ПриватБанка. Что нового мы узнали из решения суда Лондона

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли апелляцию в деле ПриватБанка в суде Лондона, теперь вопрос будет рассматриваться по существу и, что главное, гарантированно в Великобритании. Об этом идет речь в материале: ПриватБанк побеждает Коломойского в Лондоне. Три аргумента суда и три сценария будущего.

Все детали слушаний подробно изложены на 75 страницах текста решения. В отличие от первой инстанции, где действовал один судья, в апелляции "работали" трое судей. Своим решением они закрепили три ключевых обстоятельства "дела ПриватБанка":

1. Процесс должен оставаться в Лондоне, арест активов сохраняется. Основной аргумент судьи первой инстанции – дело ПриватБанка гораздо шире, чем операции с шестью британскими компаниями, на которых концентрируются юристы госбанка. Самих адвокатов суд заподозрил в том, что они искусственно построили свои доказательства вокруг именно этих фирм, хотя в истории о предполагаемом мошенничестве в банке было гораздо больше компаний-фигурантов (около 200) […].

2. Мошенничество, скорее всего, было. Апелляционный суд не выносил никаких характеристик процессам, описанным в доказательствах сторон. Его ключевая позиция – обстоятельства должны быть установлены в разбирательстве по сути. Судьи установили, что у ПриватБанка есть несколько "хорошо доказанных" (good arguable) эпизодов, которые могут указывать на мошенничество […].

3. Претензии ПриватБанка – уже $3 млрд. Судья первой инстанции согласился, что у Привата есть убедительные доказательства по эпизодам возможного мошенничества только на $515 млн, остальные претензии он назвал "безнадежными" […].

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