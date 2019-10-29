Зеленский: Мы не намерены возвращать банки бывшим собственникам

Новая команда президента и Кабинета министров не намерена возвращать банки бывшим собственникам. Об этом на открытии инвестфорума в Мариуполе заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

По словам президента, во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд. С рынка было выведено около 100 банков - в том числе Дельта Банк, Надра Банк, банк Финансы и Кредит, национализирован ПриватБанк.

"В каждом из этих дел я буду защищать только интересы государства Украина", - подчеркнул президент. Он отметил, что проблемы с банками не должны решаться за счет налогоплательщиков.

"Это очень важный месседж. Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим собственникам их банки - нет, это неправда", - заявил Зеленский.