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Инвестфорум Зеленского недалеко от фронта: трансляция с Донбасса

Зеленский: Мы не намерены возвращать банки бывшим собственникам

Зеленский: Мы не намерены возвращать банки бывшим собственникам
29.10.2019, 12:09

По словам президента, он будет защищать только интересы Украины

Новая команда президента и Кабинета министров не намерена возвращать банки бывшим собственникам. Об этом на открытии инвестфорума в Мариуполе заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

По словам президента, во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд. С рынка было выведено около 100 банков - в том числе Дельта Банк, Надра Банк, банк Финансы и Кредит, национализирован ПриватБанк.

"В каждом из этих дел я буду защищать только интересы государства Украина", - подчеркнул президент. Он отметил, что проблемы с банками не должны решаться за счет налогоплательщиков.

"Это очень важный месседж. Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим собственникам их банки - нет, это неправда", - заявил Зеленский.

  • Во время пресс-марафона президент также отмечал, что в деле ПриватБанка отправными точками должны быть национальные интересы Украины. Тогда он также сказал, что для решения вопроса с ПриватБанком необходимо привлекать независимых международных экспертов.

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инвестфорум Владимир Зеленский национализация Приватбанка ПриватБанк банк-банкрот вывод капитала
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