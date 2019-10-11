ПриватБанк будет судиться с заводом Коломойского из-за пикетов

ПриватБанк намерен через суд добиться от Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) компенсации расходов на эвакуацию 300 сотрудников своего главного офиса в связи с шумными многодневными пикетами работников НЗФ.

Как говорится в заявлении пресс-службы банка, через многократное превышение пикетчиками максимально допустимого в городе уровня шума, а также многочисленные угрозы работникам банка со стороны пикетчиков, 9 октября банк удовлетворил заявления более 300 работников колл-центра о немедленной эвакуации службы в офис с нормальными условиями работы.

Расходы на эвакуацию и дополнительное обустройство рабочих мест составили более 700 000 грн, заявляют в банке.

Сотрудники Никопольского завода ферросплавов, который контролирует Игорь Коломойский, пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре с 20 сентября и по сей день, сообщили LIGA.net в пресс-службе банка. По словам митингующих, на заводе им сказали: "Идите, забирайте вашу зарплату у ПриватБанка".

Перед этим НЗФ инициировал в суде мировую с Нацбанком и согласился погасить долг ПриватБанка по кредитам рефинансирования, полученным до национализации, в частности, под залог имущества завода.

На фоне пикетов НЗФ подал иск на ПриватБанк с требованием взыскать с него 22 млн грн - сумму, равную той, которую уплатил завод НБУ в рамках мировой. Но суд не дал делу ход из-за отсутствия правовых оснований.

В ПриватБанке и НБУ считают происходящее попыткой давления и провокацией.