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Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ в рамках мировой

Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ в рамках мировой
09.09.2019, 16:58

НЗФ Коломойского погасил задолженность ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского 6 сентября досрочно погасил задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования Национального банка (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отмечают, что завод Коломойского заплатил сумму, равную рыночной стоимости залогового имущества завода. Точные цифры не называются.

НЗФ осуществил рассчеты в рамках мирового соглашения между заводом и Нацбанком, утвержденном судом 28 августа. Инициатором мирового соглашения был сам завод. НБУ пытался взыскать залоговое имущество НЗФ с мая 2018 года.

В целом в прошлом году регулятор  подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые являются финансовыми поручителями по кредитам рефинансирования, предоставленных ПриватБанку до 2015 года. Общая сумма этих исков - около 10 млрд грн. Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ на общую сумму 1,2 млрд грн.

  • В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса, которая накопилась с 2016 года.
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игорь коломойский никопольский завод ферросплавов дело о рефинансировании
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