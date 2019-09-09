Завод Коломойского досрочно рассчитался с НБУ в рамках мировой

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского 6 сентября досрочно погасил задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования Национального банка (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отмечают, что завод Коломойского заплатил сумму, равную рыночной стоимости залогового имущества завода. Точные цифры не называются.

НЗФ осуществил рассчеты в рамках мирового соглашения между заводом и Нацбанком, утвержденном судом 28 августа. Инициатором мирового соглашения был сам завод. НБУ пытался взыскать залоговое имущество НЗФ с мая 2018 года.

В целом в прошлом году регулятор подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые являются финансовыми поручителями по кредитам рефинансирования, предоставленных ПриватБанку до 2015 года. Общая сумма этих исков - около 10 млрд грн. Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ на общую сумму 1,2 млрд грн.