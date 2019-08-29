Компания Коломойского впервые пошла на мировую с НБУ

Хозяйственный суд Днепропетровской области 28 августа утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил НЗФ, завод обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Нацбанк налагал взыскание.

В НБУ напоминают, что в мае 2018 года регулятор подал в Хозсуд Днепропетровской области иск о взыскании движимого имущества, принадлежащего НФЗ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

В НБУ отмечают, что решение такого судебного спора путем заключения мирового соглашения состоялось впервые.

Сегодня на различных этапах судебных разбирательств находится еще более 200 подобных дел не только по ПриватБанку, но и по неплатежеспособным банкам, которые до сих пор не выполнили обязательства по кредитам рефинансирования.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

В Нацбанке говорят, что цель исков - погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил ПриватБанку между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн. 18 из них вступили в законную силу, а исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса, которая накопилась с 2016 года.

Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляет 9,2 млрд грн.

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