НБУ ответил Коломойскому на попытку закрыть дело в Женеве

Национальный банк предоставил суду первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) свои аргументы по ходатайству экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о приостановлении судебного производства.

Как поясняет пресс-служба НБУ, Коломойский подал ходатайство в суд Женевы 21 мая, основанное на резолютивной части решения Печерского суда от 20 апреля, которое разорвало семь договоров поручительства по кредитам рефинансирования НБУ, выданных ПриватБанку. На пять из них НБУ ссылался в иске в швейцарский суд.

Коломойский считает решение Печерского суда решающим в швейцарском производстве и просит остановить его до вынесения решений по апелляционным жалобам в Украине.

13 июня Нацбанк предоставил суду в Женеве свои аргументы в ответ на ходатайство Коломойского.

По мнению регулятора, решение Печерского суда не имеет отношения к производству в Швейцарии, и юридических оснований закрывать дело нет.

"Даже если решение Печерского районного суда Киева о расторжении договоров поручительства вступит в законную силу в будущем (в чем нет никакой уверенности), оно не может аннулировать обязательства И.В. Коломойского, возникшие до расторжения этих договоров (принцип эстоппель). Исковые требования Национального банка в суде Швейцарии касаются его обязательств, которые уже возникли по соответствующим договорам поручительства. Поэтому решение Печерского районного суда Киева не может иметь никаких правовых последствий для производства в суде Швейцарии", - отмечают в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке заявляют, что Коломойский не обосновал и не предоставил никаких доказательств в поддержку своего ходатайства.

Второй аргумент НБУ - производство не может быть остановлено на начальной стадии рассмотрения, поскольку Коломойский еще не предоставил объяснения своей позиции по существу спора. Соответственно у суда нет возможности учесть интересы сторон для принятия решения по ходатайству о приостановлении производства.

В Нацбанке указывают на факт того, что судья Печерского суда до сих пор, с 20 апреля, не сдал полный текст решения по делу, из-за чего НБУ не может его обжаловать. Регулятор обратился в Высший совет правосудия с жалобой на действия судьи.