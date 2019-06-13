Национализация ПриватБанка. НБУ пожаловался на поведение судей

Национальный банк (НБУ) подал дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на судей Окружного админсуда (ОАСК) и Печерского райсуда Киева за апрельские решения по делу ПриватБанка в пользу его бывшего собственника Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Жалобы поданы на судей ОАСК Качура И.А., Келеберду В.И., Амелехина В.В. и судью Печерского райсуда Пидпалого В.В.

По мнению НБУ, в действиях этих судей усматривается безосновательное затягивание процесса, нарушение принципов равенства всех участников процесса перед судом и законом, а также нарушение правил юрисдикции.

Кроме того, судья Печерского райсуда до сих пор не сдал полный текст решения, принятого 20 апреля, хотя составление полного текста решения по закону должно состояться в течение 10 дней.

Также в Нацбанке считают, что спор по договорам поручительства, который рассматривался в Печерском суде, нужно было рассматривать по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

НБУ просит Высший совет правосудия привлечь судей к дисциплинарной ответственности.

Читайте также: Проблемы, национализация и война: история Привата в 146 СМСках

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

Читайте также: Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты