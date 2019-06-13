Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 11:54

Национализация ПриватБанка. НБУ пожаловался на поведение судей

Национализация ПриватБанка. НБУ пожаловался на поведение судей

НБУ просит Высший совет правосудия привлечь к ответственности судей ОАСК и Печерского райсуда

Национальный банк (НБУ) подал дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на судей Окружного админсуда (ОАСК) и Печерского райсуда Киева за апрельские решения по делу ПриватБанка в пользу его бывшего собственника Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Жалобы поданы на судей ОАСК Качура И.А., Келеберду В.И., Амелехина В.В. и судью Печерского райсуда Пидпалого В.В.

По мнению НБУ, в действиях этих судей усматривается безосновательное затягивание процесса, нарушение принципов равенства всех участников процесса перед судом и законом, а также нарушение правил юрисдикции.

Кроме того, судья Печерского райсуда до сих пор не сдал полный текст решения, принятого 20 апреля, хотя составление полного текста решения по закону должно состояться в течение 10 дней.

Также в Нацбанке считают, что спор по договорам поручительства, который рассматривался в Печерском суде, нужно было рассматривать по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

НБУ просит Высший совет правосудия привлечь судей к дисциплинарной ответственности.

Читайте также: Проблемы, национализация и война: история Привата в 146 СМСках

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

ПравительствоНБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

Читайте также: Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, Печерский райсуд Киева, окружной админсуд киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 