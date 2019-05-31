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31.05.2019, 11:57

Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии

Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии

Противостояние НБУ и бывшего акционера ПриватБанка вышло на новый уровень

Экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский пытается заблокировать иск Национального банка в Швейцарии с помощью украинских судов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

31 мая 2019 Хозяйственный суд города Киева будет рассматривать дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и АО КБ ПриватБанк о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам. 

"Такой иск и указанные исковые требования - это попытка И. Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить возможность рассмотрения инициированных НБУ дел в Швейцарии, что  свидетельствует о нежелании И. Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - заявляют в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в декабре 2018 года НБУ подал в суд Республики и Кантона Женевы (по месту жительства Коломойского) иск о взыскании задолженности с Коломойского как финансового поручителя перед НБУ.

В НБУ напоминают, что в 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с НБУ договоры поручительства и лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования, полученных ПриватБанком за 2008-2014 годы. Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по этим кредитам ПриватБанка. Задолженность по ним составляет 9,2 млрд грн.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что НБУ подаст кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский
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