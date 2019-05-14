Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.05.2019, 10:03

НБУ подает кассацию на решение о незаконной инспекции ПриватБанка

НБУ подает кассацию на решение о незаконной инспекции ПриватБанка

В Нацбанке прокомментировали признание судом незаконной инспекционную проверку НБУ в ПриватБанке накануне национализации

Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

13 мая 2019 Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Реклама

"Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы. Порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Национального банка. В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Он также отметил, что проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, и относится к его исключительным полномочиям, закрепленным законом. "Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы", - подчеркнул Григорчук.

В НБУ напоминают, что были основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, т.к. согласованая с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

По результатам этой проверки установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитал банка недостаточен для соблюдения требований по нормативам капитала и покрытия кредитных рисков. Такие выводы подтверждаются материалами инспекционной проверки, а также независимой международнопризнанной аудиторской компании, которую привлек ПриватБанк.

В НБУ отмечают, что регулятор выполнял свою функцию содействия финансовой стабильности, в частности стабильности банковской системы, поэтому признал ПриватБанк неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением вывести банк с рынка при участии государства через продажу банка Министерству финансов Украины.

"Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований ", - добавил Григорчук.

В НБУ подчеркивают, что продолжат доказывать законность своих действий и обращают внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

Ранее сообщалось, что Коломойский выиграл апелляцию по делу инспекции НБУ в ПриватБанке.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 