НБУ подает кассацию на решение о незаконной инспекции ПриватБанка

Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

13 мая 2019 Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

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"Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы. Порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Национального банка. В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Он также отметил, что проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, и относится к его исключительным полномочиям, закрепленным законом. "Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы", - подчеркнул Григорчук.

В НБУ напоминают, что были основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, т.к. согласованая с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

По результатам этой проверки установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитал банка недостаточен для соблюдения требований по нормативам капитала и покрытия кредитных рисков. Такие выводы подтверждаются материалами инспекционной проверки, а также независимой международнопризнанной аудиторской компании, которую привлек ПриватБанк.

В НБУ отмечают, что регулятор выполнял свою функцию содействия финансовой стабильности, в частности стабильности банковской системы, поэтому признал ПриватБанк неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением вывести банк с рынка при участии государства через продажу банка Министерству финансов Украины.

"Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований ", - добавил Григорчук.

В НБУ подчеркивают, что продолжат доказывать законность своих действий и обращают внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

Ранее сообщалось, что Коломойский выиграл апелляцию по делу инспекции НБУ в ПриватБанке.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

