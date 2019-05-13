Коломойский выиграл апелляцию по делу инспекции НБУ в ПриватБанке

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстации, который признал незаконной инспекционную проверку НБУ в ПриватБанке, на основании которой был получен вывод о дыре в капитале банка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ.

Проверка проводилась в октябре 2016 года, ее результаты стали одним из оснований для национализации банка. В 2018 году Окружной административный суд Киева отменил само распоряжение НБУ о начале инспекции.

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"13 мая 2019 Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd", - уточнили в регуляторе.

Юристы НБУ готовят касационную жалобу. В Нацбанке также напоминают, что "проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, но и составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, и относится к его исключительных полномочий".

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.