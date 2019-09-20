У ПриватБанка в Днепре бастуют работники НЗФ Коломойского: видео

Возле центрального офиса ПриватБанка в Днепре 500 работников Никопольского завода ферросплавов требуют вернуть их зарплаты.

По словам митингующих, на заводе им сказали: "Идите, забирайте вашу зарплату у ПриватБанка".

Как сообщила пресс-служба банка, организация акции протеста рабочих завода, который не является клиентом ПриватБанка и не имеет с ним договорных отношений, может быть очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны.

Утром пресс-служба ПриватБанка сообщила, что с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими НЗФ окружили здание главного офиса банка в Днепре. Накануне ПриватБанк получил информацию о готовящемся 20 сентября пикете сотрудников завода.

28 августа НЗФ пошел на мировое соглашение с НБУ. Завод обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Нацбанк налагал взыскание.

В Женеве НБУ также пытается взыскать с экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского задолженность по кредитам рефинанса, которая накопилась с 2016 года.