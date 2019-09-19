ПриватБанк заявил о возможных провокациях от экс-собственника

ПриватБанк получил информацию о готовящемся 20 сентября пикете сотрудников Никопольского завода ферросплавов у главного офиса банка в Днепре.

Как сообщила пресс-служба банка LIGA.net, организация акции протеста рабочих завода, который не является клиентом ПриватБанка и не имеет с ним договорных отношений, может быть очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны.

"Использование простых рабочих предприятия, одним из владельцев которого являются структуры бывших акционеров ПриватБанка, для организованного давления на банк, вызывает много вопросов", - прокомментировали в пресс-службе.

28 августа НЗФ пошел на мировое соглашение с НБУ. Завод обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Нацбанк налагал взыскание.

В Женеве НБУ также пытается взыскать с экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского задолженность по кредитам рефинанса, которая накопилась с 2016 года.