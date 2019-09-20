НБУ отреагировал на пикет завода Коломойского у ПриватБанка

Организация пикета ПриватБанка, который не является стороной мирового соглашения между Национальным банком Украины и Никопольским заводом ферросплавов, провокацией и попыткой давления на банк. Об этом говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке напоминают, что в мае 2018 года НБУ подал в Хозсуд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО Никопольский завод ферросплавов. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозсуд утвердил мировое соглашение между НБУ и заводом, инициатором которого выступил именно НЗФ. Согласно мировому соглашению, НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования. Причем погасить 21 млн грн предприятие могло в течение 12 месяцев равными частями без комиссии.

Как отмечают в Нацбаке, 6 сентября НЗФ досрочно выполнил обязательства перед НБУ и добровольно по решению руководства завода погасил всю сумму задолженности.

Регулятор считает, что эти факты дают основания считать любые заявления о невозможности выплаты зарплаты работникам предприятия из-за выполнения обязательств перед Нацбанком безосновательными и манипулятивными. Такие заявления, отмечают в НБУ, "являются следствием безответственной политики руководства предприятия".

"А организация пикета ПриватБанка, который не является стороной мирового соглашения между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов, является провокацией и попыткой давления на банк", - подчеркивают в Нацбанке.

Национальный банк напоминает, что безосновательная невыплата зарплаты - это преступление (ст.175 Уголовного кодекса Украины). Поэтому правоохранители должны обязательно выяснить, действительно ли работники не получают зарплату, по каким причинам, и кто из руководства к этому НЗФ причастен.

Утром пресс-служба ПриватБанка сообщила, что с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими НЗФ окружили здание главного офиса банка в Днепре. Митингующие требовали вернуть зарплату. Накануне ПриватБанк получил информацию о готовящемся 20 сентября пикете сотрудников завода.

28 августа НЗФ пошел на мировое соглашение с НБУ. Завод обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Нацбанк налагал взыскание.

В Женеве НБУ также пытается взыскать с экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского задолженность по кредитам рефинанса, которая накопилась с 2016 года.