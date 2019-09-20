НБУ отреагировал на пикет завода Коломойского у ПриватБанка

Организация пикета ПриватБанка, который не является стороной мирового соглашения между Национальным банком Украины и Никопольским заводом ферросплавов, провокацией и попыткой давления на банк. Об этом говорится в заявлении НБУ.
В Нацбанке напоминают, что в мае 2018 года НБУ подал в Хозсуд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО Никопольский завод ферросплавов. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.
28 августа 2019 года Хозсуд утвердил мировое соглашение между НБУ и заводом, инициатором которого выступил именно НЗФ. Согласно мировому соглашению, НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования. Причем погасить 21 млн грн предприятие могло в течение 12 месяцев равными частями без комиссии.
Как отмечают в Нацбаке, 6 сентября НЗФ досрочно выполнил обязательства перед НБУ и добровольно по решению руководства завода погасил всю сумму задолженности.
Регулятор считает, что эти факты дают основания считать любые заявления о невозможности выплаты зарплаты работникам предприятия из-за выполнения обязательств перед Нацбанком безосновательными и манипулятивными. Такие заявления, отмечают в НБУ, "являются следствием безответственной политики руководства предприятия".
"А организация пикета ПриватБанка, который не является стороной мирового соглашения между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов, является провокацией и попыткой давления на банк", - подчеркивают в Нацбанке.
Национальный банк напоминает, что безосновательная невыплата зарплаты - это преступление (ст.175 Уголовного кодекса Украины). Поэтому правоохранители должны обязательно выяснить, действительно ли работники не получают зарплату, по каким причинам, и кто из руководства к этому НЗФ причастен.