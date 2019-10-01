Завод Коломойского судится с ПриватБанком на сумму мировой с НБУ

Никопольский завод ферросплавов (НЗФС) Игоря Коломойского обратился в Хозсуд Киева с иском к ПриватБанку о взыскании 22 млн грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление суда от 26 сентября.

В судебных материалах не уточняется, чем именно обусловлены исковые требования предприятия.

Рассмотрев иск, суд оставил его без движения и дал заводу Коломойского пять дней на устранение недостатков. В частности, суд рекомендовал "определить правовую природу предъявленной к взысканию суммы" и "предоставить копии письменных доказательств".

В конце августа по инициативе НЗФС между заводом и Нацбанком было утверждено мировое соглашение, которое касается имущественного поручительства по кредитам рефинансирования, выданным НБУ ПриватБанку до национализации. Завод, выступавший поручителем, согласился погасить кредит Привата в сумме рыночной стоимости залогового имущества.

Издание отмечает, что согласно постановлению Хозсуда Днепропетровской области, которое утвердило мировую, завод обязался выплатить примерно ту же сумму, которую сейчас требует от ПриватБанка, - 21,85 млн грн. При этом мировое соглашение предусматривает возможность погашения суммы в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Но завод погасил всю сумму досрочно, сообщали в Нацбанке.