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Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с Нацбанком

Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с Нацбанком
18.09.2019, 16:31

Компания Арлан согласилась погасить долг перед НБУ по кредиту рефинансирования для ПриватБанка

Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил 18 сентября мировое соглашение между Национальным банком (НБУ) и компанией Арлан, являющейся имущественным поручителем по кредитам ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке сообщают, что согласно соглашению, Арлан взяла на себя обязательство погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе.

И снова компания из орбиты бывшего совладельца Привата Игоря Коломойского выступила инициатором заключения мирового соглашения с Нацбанком. В конце августа на мировую пошел Никопольский завод ферросплавов. К тому же, погасил задолженность перед регулятором досрочно, в начале сентября.

Нацбанк подал иск о взыскании имущества Арлан в мае 2018 года. В феврале 2019-го иск был удовлетворен, но ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции.

  • В целом в прошлом году регулятор  подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые являются финансовыми поручителями по кредитам рефинансирования, предоставленных ПриватБанку до 2015 года. Общая сумма этих исков - около 10 млрд грн. Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ на общую сумму 1,2 млрд грн.
  • В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса, которая накопилась с 2016 года.
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ПриватБанк дело о рефинансировании игорь коломойский НБУ
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