Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с Нацбанком

Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил 18 сентября мировое соглашение между Национальным банком (НБУ) и компанией Арлан, являющейся имущественным поручителем по кредитам ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке сообщают, что согласно соглашению, Арлан взяла на себя обязательство погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе.

И снова компания из орбиты бывшего совладельца Привата Игоря Коломойского выступила инициатором заключения мирового соглашения с Нацбанком. В конце августа на мировую пошел Никопольский завод ферросплавов. К тому же, погасил задолженность перед регулятором досрочно, в начале сентября.

Нацбанк подал иск о взыскании имущества Арлан в мае 2018 года. В феврале 2019-го иск был удовлетворен, но ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции.