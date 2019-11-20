Reuters узнал детали нового закона Украины о банкротстве банков

Украина в консультации с Международным валютным фондом (МВФ) завершает работу над изменениями в законодательство о банкротстве банков, которыми будет запрещено возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) Виктора Новикова.
По словам представителя ФГВФЛ, разрабатываемый законопроект сократит судебные разбирательства между государством и экс-собственниками банков. В случае его принятия парламентом, дела будет рассматривать сразу Верховный суд.
При этом суд не сможет запретить Фонду гарантирования продавать активы неплатежеспособных банков, даже если впоследствии неплатежеспособность была признана незаконной.
Вместо этого государство могут обязать выплатить компенсацию бывшим владельцам.
"В настоящее время мы дорабатываем этот законопроект с участием экспертов МВФ", - сказал агентству Новиков.
МВФ и Национальный банк Украины отказались от комментариев.
Читайте также: Десять условий, почему МВФ не едет в Украину. Инсайд