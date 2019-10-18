Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Возврат 155 млрд грн ПриватБанком обсуждается с МВФ - Маркарова

Возврат 155 млрд грн ПриватБанком обсуждается с МВФ - Маркарова
18.10.2019, 10:39

В США представители Минфина и Нацбанка обсуждают с МВФ получение назад вложенных в ПриватБанк денег налогоплательщиков

Представители Министерства финансов Украины и Национального банка обсуждают в Вашингтоне вопрос возврата денег от ПриватБанка и других проблемных кредитов от госбанков. Об этом в эфире Голоса Украины заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"ПриватБанк остается сложным вопросом. Есть юридическая стратегия, которой мы следуем. Есть 155 млрд грн средств налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк. Поэтому обсуждается и вопрос получения денег назад. Не только от ПриватБанка, конечно он самый крупный, но других проблемных кредитов, в том числе, государственных банков", - сказала Маркарова.

Она также отметила, стабильность банковской системы всегда была частью обсуждений как с МВФ, так и с Европейским Союзом. "Невозможно иметь и макростабильность и стремительно развивающуюся экономику без нормально функционирующей банковской системы", - добавила Маркарова.

Читайте также: Ужасная неделя для Коломойского: хозсуд остановил дело олигарх VS ПриватБанк

Напишите нам
ПриватБанк Оксана Маркарова
Комментарии
Последние новости
 