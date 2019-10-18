Возврат 155 млрд грн ПриватБанком обсуждается с МВФ - Маркарова

Представители Министерства финансов Украины и Национального банка обсуждают в Вашингтоне вопрос возврата денег от ПриватБанка и других проблемных кредитов от госбанков. Об этом в эфире Голоса Украины заявила министр финансов Оксана Маркарова.
"ПриватБанк остается сложным вопросом. Есть юридическая стратегия, которой мы следуем. Есть 155 млрд грн средств налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк. Поэтому обсуждается и вопрос получения денег назад. Не только от ПриватБанка, конечно он самый крупный, но других проблемных кредитов, в том числе, государственных банков", - сказала Маркарова.
Она также отметила, стабильность банковской системы всегда была частью обсуждений как с МВФ, так и с Европейским Союзом. "Невозможно иметь и макростабильность и стремительно развивающуюся экономику без нормально функционирующей банковской системы", - добавила Маркарова.
15 октября замглавы Нацбанка Катерина Рожкова в интервью Reuters завила, что переговоры Украины с МВФ о новой программе могут затормозиться из-за спора о национализации ПриватБанка.
Миссия МВФ работала в Украине 11-26 сентября по вопросу заключения новой программы сотрудничества. В итоге миссия уехала без конкретики, сообщив, что обсуждение продолжится. А правительство и НБУ подписали меморандум о сотрудничестве.
16 октября Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов и НБУ отправилась в США для переговоров с МВФ и другими финансовыми организациями. 17 октября состоялась первая встреча.
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