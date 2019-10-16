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Украина возобновила переговоры с МВФ по новой программе

Украина возобновила переговоры с МВФ по новой программе
16.10.2019, 09:01

Украинская делегация отправилась в США для продолжения переговоров с МВФ

Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов и Национального банка (НБУ) отправилась в США для переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями. Об этом сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международными финансовыми организациями - ред.), так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала она вечером 15 октября.

Ранее замглавы НБУ Катерина Рожкова сказала агентству Reuters, что переговоры с МВФ заморожены из-за ситуации с ПриватБанком. Также она отметила, что разочарована отсутствием четкой позиции у президента Зеленского по этому вопросу.

В ответ на интервью Рожковой министр экономики Тимофей Милованов заявил, что информация о приостановке переговоров с МВФ неправдива. "На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - написал он в Facebook, добавив, что  в вопросе ПриватБанка нет никаких нарушений договоренностей с Фондом.

  • Миссия МВФ работала в Украине 11-26 сентября по вопросу заключения новой программы сотрудничества. В итоге миссия уехала без конкретики, сообщив, что обсуждение продолжится. А правительство и НБУ подписали меморандум о сотрудничестве.
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