Зеленский сказал, будет ли влиять на ситуацию с ПриватБанком

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе ПриватБанка будет защищать исключительно интересы Украины. Об этом он сказал во время пресс-марафона на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market 10 октября.

"В вопросе ПриватБанка я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Честно говоря, я пока в своей жизни ни одному из судей не звонил. По телефону ни с кем из них я не общался, ничего не просил, хотя у меня как у человека очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять. Посмотрим на результат. Если результат будет такой, что мне нужно будет защищать страну, я буду защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Он также признал, что вопрос ПриватБанка беспокоит международных партнеров Украины.

"На встречах с ними я всегда говорю: "Так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это?" Мне говорят: "Нет, вы как президент лучше не влияйте" - "А что я должен делать?" - "Ну вы как-то так не влияйте, но влияйте". Это очень интересная позиция", - рассказал президент.