Получит ли Украина программу МВФ в 2019? Рожкова о меморандуме

НБУ оценивает как “очень высокую” вероятность достижения договоренностей о новой программе Международного валютного фонда для Украины еще в этом году, заявила в интерьвю LIGA.net первая замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.

Полный текст интервью: Катерина Рожкова - о судьбе Привата, Коломойском, Дубинском, МВФ и пожаре у Гонтаревой

По ее словам основой для нового меморандума станут невыполненные требования из предыдущих программ. Из новых пунктов Рожкова отметила следующее:

- «Сплит» Нацкомфинуслуг. План реформы небанковского финансового сектора в виду принятия Верховной Радой закона о разделении полномочий Нацкомфинуслуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

- Совет Нацбанка. У МВФ были замечания по результатам аудита корпоративного управления НБУ относительно взаимодействия с Советом регулятора.

- Независимость НБУ. “Мне пока сложно сказать, будет ли это прописано в конкретных выражениях. Потому что давление на Нацбанк, которое мы видим, исходит не от правительства или президента. Тут скорее вопрос, готовы ли мы, как государство, защищать эти реформы. Думаю, в меморандуме речь будет идти больше об этом, чем о независимости конкретного Нацбанка”, - сказала Рожкова.

- Возврат ПриватБанка Игорю Коломойскому. Меморандум точно будет содержать блок о ПриватБанке и прочих, выведенных с рынка банках. “Наша задача сделать все, чтобы защитить финансовую стабильность в стране и интересы государства в целом, при этом не нарушив закон и независимость судебной ветви власти. Это очень сложный вопрос – пока мы только обсуждаем его. Но в меморандуме это будет отображено”, - отметила замглавы НБУ.

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- Следственная комиссия Александра Дубинского. МВФ не вмешивается в право украинских гоструктур аудировать органы власти, но во время обсуждения темы Временной следственной комиисси Верховной Рады говорилось, что ее члены не должны иметь конфликта интересов (среди предполагаемых членов комиссии бывшие сотрудники структур Игоря Коломойского Александр Дубинский и Тарас Батенко, а также владельцы некоторых обанкротившихся банков).

Как уточнила Рожкова, украинская сторона надеется проработать все спорные вопросы до ежегодной встречи стран-членов МВФ, которая пройдет в Вашингтоне с 14 по 20 октября.

26 сентября миссия МВФ завершила работу в Киеве. Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Как сообщил сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны, ключевым итогом работы стал сформированный "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы.

Среди ключевых вопросов, по которым стороны пока не достигли ясности – независимость НБУ, потенциальный возврат ПриватБанка экс-владельцам, бюджет 2020 года.

Миссия МВФ работала в Украине c 11 сентября. Предыдущий визит состоялся в мае, он также не принес результатов: в Фонде заявили, что вернутся к переговорам после формирования нового правительства.

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