Общие цели и координация действий: что подписали Кабмин и НБУ

Национальный банк (НБУ) и Кабинет министров подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Об этом сообщает пресс-служба центробанка.

"Низкая и предполагаемая инфляция позволит в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок и оживление кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам, со своей стороны, станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это - та цель, объединяющая две наши отдельные институции", - приводятся слова премьер-министра Алексея Гончарука.

В НБУ отмечают, что с этой целью будут и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5%, а правительство, со своей стороны, обязуется поддерживать снижение инфляции взвешенной экономической политикой.

Речь идет о:

- предсказуемой бюджетной политике, направленной на устойчивость госфинансов;

- управлении госдолгом, цель которого - уменьшение расходов на обслуживание долгов;

- развитии финансового рынка;

- управлении госбанками в соответствии с определенной стратегией и постепенном уменьшении доли государства в банковском секторе до 20%;

- эффективной антимонопольной политике для создания конкурентной среды и защиты граждан от злоупотреблений монополистов;

- прозрачной приватизации и повышении эффективности госпредприятий;

- прозрачной и предсказуемой политике в сфере административно регулируемых цен и тарифов;

- дедолларизации экономики.

В то же время Нацбанк готов поддерживать экономическую политику Кабмина - обеспечение устойчивости госфинансов, расширение доступа бизнеса и граждан к более дешевым кредитам, при условии, что это не будет препятствовать достижению целей по ценовой и финансовой стабильности, отмечается в релизе.

"Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важной для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость к финансовым и экономическим кризисам. А теперь к ним присоединилась и Украина", - говорит глава НБУ Яков Смолий.

НБУ и Кабмин планируют координировать свои действия путем регулярных консультаций на уровне руководства по таким вопросам:

- проведение монетарной и фискальной политики с точки зрения обеспечения ценовой и финансовой стабильности во время заседаний Совета по финансовой стабильности;

- анализ текущей экономической ситуации, макроэкономических прогнозов, достижение целей по инфляции, развития финансовых рынков, прогнозирование ликвидности и т.д.;

- обсуждение вопросов параметров фискальной политики и устойчивости госдолга, в том числе при подготовке бюджетной декларации и составления проекта госбюджета.

Институции будут регулярно обмениваться информацией: Нацбанк будет информировать правительство о макроэкономическом прогнозе, достижении цели по инфляции и факторах развития инфляционных процессов, а Кабмин будет заблаговременно уведомлять центробанк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов, а также предоставлять прогноз динамики средств на счетах правительства и планы по осуществлению государственных заимствований.

1 октября в главном офисе центробанка состоялось совместное совещание президента, руководства Нацбанка и членов правительства. По итогам этой встречи министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что в отношениях НБУ и правительства происходят фундаментальные изменения. Он также анонсировал подписание между Кабмином и НБУ меморандума о координации политик.

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