Милованов: НБУ и Кабмин подпишут меморандум о координации политик

Национальный банк (НБУ) и правительство фундаментально изменят взаимоотношения и вскоре подпишут меморандум о координации политик. Об этом сообщил министр экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам совещания президента, членов Кабмина и руководства Нацбанка.

"Сегодня была прекрасная встреча в НБУ. Президент, премьер, председатель НБУ... Почему эти события важны? Первое, президент провел Совет финстабильности не у себя, а в НБУ. Второе, договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одной из институций. Вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут сделаны", - написал Милованов в Facebook.

Он добавил, что происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и Нацбанком.

"Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальное изменение, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству", - отметил Милованов.

Согласно сообщению на сайте президента, во время совещания обсуждались вопросы макроэкономической ситуации, совместные мероприятия правительства и Национального банка, направленные на повышение доступности кредитования, и результаты работы миссии Международного валютного фонда.

"Перед нами стоят амбициозные задачи по структурным реформам, борьбе с теневой экономикой и коррупцией. И я верю, что совместными усилиями правительства, парламента и Национального банка мы сможем достичь ускоренного экономического роста", - приводятся слова Владимира Зеленского.

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