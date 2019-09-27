Рожкова: Обсудим детали программы МВФ через две недели в США

Следующий этап предметных переговоров относительно программы финансирования Украины Международным валютным фондом пройдет через две недели в Вашингтоне во время ежегодного собрания стран-членов МВФ. Об этом журналистам сообщила первая замглавы НБУ Катерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019.

“Думаю, к тому моменту мы сможем отточить формулировки готовящегося меморандума и обсудить программу детально, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров”, - отметила Рожкова.

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Замглавы НБУ подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию относительно возврата национализированного ПриватБанка экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Остальные позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.

“И ПриватБанк, и независимость НБУ – эти вещи звучали и в прошлым меморандумах. Хочу подчеркнуть, что заявление МВФ относительно затрат государства, связанных с реструктуризированными или ликвидированными банками, касается не только ПриватБанка, но и других крупных банков-банкротов, к собственникам которых у государства есть большие вопросы”, - сказала Рожкова.

По ее словам, в НБУ, как и в Кабмине, по-прежнему надеются, что Украина сможет договориться с Фондом до конца этого года.