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Гончарук сообщил, когда Украина может заключить соглашение с МВФ

Гончарук сообщил, когда Украина может заключить соглашение с МВФ
27.09.2019, 12:12

Переговоры между Украиной и МВФ о новой программе сотрудничества в "активной фазе"

Украинское правительство ожидает, что в течение нескольких следующих недель совет директоров МВФ даст рекомендации для открытия новой программы сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Успокою сразу панику, которая разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", - написал премьер.

Он заявил, что заключение так называемой staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной – ожидается в течение следующих нескольких недель.

По его словам, глава миссии МВФ Рон ван Роден положительно оценил достигнутые Украиной показатели.

"Главным достижением он назвал устранения квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста", - указал премьер-министр.

В то же время Гончарук отметил, что у правительства впереди большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВПП и создать в Украине рыночную экономику.

"Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством - большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы", - заявил он.

  • 26 сентября миссия МВФ завершила работу в Киеве. Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Как сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны, ключевым итогом работы  стал сформированный "драфт" (черновая версия, - Ред.) меморандума для новой программы.

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