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Зеленский провел совещание с руководством НБУ. О чем говорили

Зеленский провел совещание с руководством НБУ. О чем говорили
01.10.2019, 16:35

Президент, премьер и глава НБУ обсудили финансовую стабильность и устойчивый экономический рост

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с сотрудниками Национального банка (НБУ), после которой начнется совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - цитирует пресс-служба главу НБУ Якова Смолия.

В главный офис центробанка также прибыли премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Владимир Зеленский Яков Смолий нацбанк НБУ алексей гончарук
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