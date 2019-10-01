Зеленский провел совещание с руководством НБУ. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с сотрудниками Национального банка (НБУ), после которой начнется совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - цитирует пресс-служба главу НБУ Якова Смолия.
В главный офис центробанка также прибыли премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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