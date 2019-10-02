НБУ раскрыл подробности совещания с Зеленским и Гончаруком

В Национальном банке рассказали подробности совместного совещания руководства регулятора, президента и финансово-экономического блока правительства, которое состоялось 1 октября.
Участники совещания обсудили:
- экономический рост
Базой для ускорения экономического роста должны быть стабильная макроэкономическая ситуация, сотрудничество с МВФ и структурные реформы, отмечают в НБУ. Там также добавляют, что работают над "надежным фундаментом" для роста в виде низкой и предсказуемой инфляции, развития здорового, прозрачного и надежного финансового сектора - не только банков, но и благодаря принятию закона о "сплит" - небанковских финучреждений.
- ситуацию на валютном рынке
Укрепление курса является признаком макроэкономической стабильности и следствием появления новых фундаментальных факторов, утверждает регулятор. Первый фактор - приток иностранцев в гривневый долг благодаря углублению интеграции Украины в мировые рынки капитала. Второй - рекордный урожай зерновых. В Нацбанке считают, что это уже не ситуативное явление, а новая реальность валютного рынка.
- снижение инфляции
Несмотря на укрепление курса гривни, население не чувствует снижение цен, констатируют в НБУ. Среди причин называют "инерционность в установлении цен", низкую конкуренцию на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости, повышение заработных плат, увеличение спроса из-за роста доходов.
- оживление кредитования
По мнению НБУ, для увеличения доступа граждан и бизнеса к дешевым кредитным ресурсам необходимы совместные усилия многих ветвей власти. Проведение структурных реформ, таких как запуск рынка земли и завершение судебной реформы, позволит ослабить кредитные риски, которые банки также закладывают в процентные ставки, отмечают в Нацбанке.
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