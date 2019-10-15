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Переговоры с МВФ заморожены из-за ПриватБанка - Рожкова

Переговоры с МВФ заморожены из-за ПриватБанка - Рожкова
15.10.2019, 08:52

Неустойчивая позиция президента по Приватбанку тормозит переговоры с МВФ, заявила замглавы НБУ

Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут затормозиться из-за спора между о национализации ПриватБанка. Об этом в интервью Reuters заявила заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем Приватбанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - сказала она.

По ее словам, проблема должна быть решена не путем расчетов с бывшими владельцами.

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"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", - добавила замглавы НБУ.

Рожкова отметила, что была разочарована решением Зеленского остаться в стороне от конфликта.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохранении административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины", - сказала она.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не уверен в стремлении к реформам: "Речь идет о судебной реформе, верховенство закона. Речь идет об олигархической структуру власти".

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Она считает, что решение против национализации ПриватБанка может испортить настроения инвесторов, добавив, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию.

Он должен выйти и сказать: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны … и, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам", - заключила Рожкова.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отрицает эту информацию.

“Reuters процитировали Екатерину Рожкову: “Переговоры с МВФ о новом транше приостановлены из-за вопроса Приватбанка. Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ”, — написал он в Facebook, добавив, что  в вопросе Приватбанка нет никаких нарушений договоренностей с Фондом.

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