Ужасная неделя для Коломойского: хозсуд остановил дело олигарх VS ПриватБанк

Судебное разбирательство, которое могло вернуть акции ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, заморожено. Такое неожиданное решение об остановке дела было принято вечером 16 октября судьей Хозсуда Киева Людмилой Шкурдовой.

Теперь бывшие владельцы Привата не смогут добиться позитивного для себя решения, пока в украинских судах не будет поставлена точка по другому вопросу – была ли национализация банка законной.

Что произошло, почему это важно и как будут разворачиваться события вокруг ПриватБанка – в разборе LIGA.net.

Бомба в суде и неожиданная пауза

Утром 17 октября юристы государственного ПриватБанка и НБУ – с одной стороны, а также представители Игоря Коломойского и подконтрольной ему компании Triantal Investments – с другой, готовились к дебатам в зале суда. Дебаты должны были стать финалом разбирательства, дальше – выход судьи в совещательную комнату и решение по существу. Что означает и чем важно это решение мы писали здесь.

Но стороны так и не смогли подискутировать: утром неизвестный сообщил о минировании здания суда, начало процесса было сорвано. Пока территория находилась под оцеплением полиции, к журналистам вышел и.о. главы Хозсуда Петр Паламар и заявил, что “дело ПриватБанка“ остановлено – соответствующее решение судья Шкурдова приняла вчера вечером, 16 октября.

Такой поворот стал сюрпризом для участников спора: решение не было опубликовано в Едином реестре, официальных документов от судьи они не получали, рассказвали LIGA.net адвокаты со стороны государства.

Позже выяснилось, что Шкурдова полностью заморозила процесс до момента, пока окончательно не разрешится другой важнейший “приватовский” суд – о самой национализации. В апреле этого года Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал национализацию незаконной, государство оспорило это решение, но Апелляционный суд до сих пор не начал рассматривать дело.

Это значит, что пока государственному статусу ПриватБанка ничего не угрожает. Отвязать процесс в Хозсуде от апелляции по решению ОАСК уже нельзя – в любом случае нужно ждать ее результатов, объяснил LIGA.net начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Юристы с обеих сторон не ожидали, что процесс закончится именно так: они настраивались на серьезное противостояние, вплоть до того, что решение могло быть вынесено уже сегодня, говорили почти все собеседники LIGA.net в зале суда после заседания неделю назад. По косвенным признакам Игорь Коломойский мог ожидать позитивного решения: судья успела за полдня рассмотреть все 12 томов доказательств по этому делу и была близка к проведению дебатов без перерыва.

С аномальной скоростью продвигался и весь процесс: после относительно длительной летней паузы осенью суд активизировался: 24 сентября началось рассмотрение дела по сути, с этого момента заседания проводились раз в неделю – необычная для украинских судов интенсивность.

Почему этот суд так важен и что будет дальше

Этот процесс должен был стать вершиной судебной войны Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за потерянный ПриватБанк. В Хозсуде олигархи (Коломойский – прямо, Боголюбов – через Triantal Investments) требуют отменить сделку по покупке Министерством финансов акций ПриватБанка, оформленную после национализации в декабре 2016 года, и вернуть им потерянные акции (на тот момент у Коломойского было 41,7%, у Triantal – 16,6%).

"Экс-собственники банка не подписывали с государством никаких контрактов, было письмо к Кабмину, но там ничего не говорилось о продаже акций за 1 гривню, которую они даже не получили. – рассказал журналистам представитель истцов Александр Винниченко. – Мы говорим о том, что фактически произошла экспроприация собственности".

Привязка этого процесса к решению ОАСК о национализации неслучайна: апрельская победа Коломойского имеет стратегическое значение для потенциального возврата банка. Без него требование вернуть долю в Привате неправомерно: это противоречит статье 41 Закона о системе гарантирования вкладов, которая прямо запрещает экс-акционерам национализированных банков претендовать на какую-либо компенсацию за потерянное имущество.

Для легализации требований юристы Коломойского используют важную оговорку этой же статьи: купить неплатежеспособный банк (Приват стал банкротом по решению НБУ и на несколько дней попал в управление Фонда гарантирования вкладов, который в свою очередь продал банк Минфину) можно только, если новый инвестор не нарушает других законов.

Иск об отмене национализации базируется на том, что НБУ неправомерно признал Приват банкротом. Если этот вывод подтвердится и в апелляции (юристы Нацбанка прямо называли решение абсурдным и по пунктам опровергали вердикт суда), Коломойский докажет, что Фонд гарантирования не имел права распоряжаться банком, который на самом деле был платежеспособным, соответственно Минфин – покупать его. Значит, акции нужно вернуть прежним владельцам.

Когда состоится апелляция по решению ОАСК – неизвестно. По информации собеседников LIGA.net среди участников процесса, Апелляционный суд давно должен был рассмотреть жалобу юристов НБУ и ПриватБанка, но так и не сделал этого, поскольку ОАСК до сих пор не передал в апелляционную инстанцию материалы дела.

МВФ и Лондон против амбиций Коломойского

Собеседники LIGA.net отмечают: остановка крайне невыгодна Коломойскому. До сих пор его юристы пытались ускорить процесс и возражали против ходатайств ответчиков об остановке дела (из-за неопределенности в юрисдикции – хозяйственной или административной).

Имея на руках два решения судов, пусть и только первой инстанции, которые сами по себе подрывают национализацию ПриватБанка, олигархи получили бы серьезный козырь в переговорах с новыми украинскими властями по поводу возможного “компромиссного решения”.

Накануне активизации разбирательства в Хозсуде, Коломойский говорил о компенсации в $2 млрд или вхождении в состав акционеров банка одновременно с государством. О том, что с олигархом нужно договариваться, говорил и президент Владимир Зеленский.

Амбиции олигарха, который прямо называл обвинения в мошенничестве, “клеветой” и “беллетристикой”, воплощались в жизнь с пугающей быстротой, но на ситуацию повлияли два серьезных внешних обстоятельства.

Во-первых, возврат банка Коломойскому и Боголюбову в любом виде, означал бы, что Украина с высокой долей вероятности не получит новую программу финансирования МВФ, говорили высокопоставленные собеседеники LIGA.net по итогам визита миссии Фонда в Украину.

Во-вторых, 15 октября Аеплляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил жалобу государственного ПриватБанка – теперь дело о мошенничестве в банке под руководством Коломойского и Боголюбова на $3 млрд будет рассматриваться в Высоком суде Лондона. Активы олигархов по всему миру на $2,6 млрд заморожены до конца процесса – то есть на ближайшие несколько лет. Британская Фемида прямым текстом указала, что украинский банк имеет все основания судиться с бывшими владельцами из-за колоссальных масштабов выведения денег.

1 октября заседание Хозсуда по ПриватБанку совпало с совещанием президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Богдана и премьер-министра Алексея Гончарука с руководством НБУ. Тема Привата была одной из ключевых в разговоре, рассказывал LIGA.net один из участников встречи.

Вчерашнее решение судья Шкурдова принимала в еще один важный для властей момент: как раз в эти дни (с 14 по 20 октября) в Вашингтоне проходит ежегодная встреча стран-членов Фонда. В США поехала и украинская делегация – в том числе, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем финансировании Украины.