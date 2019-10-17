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Состоялась первая встреча украинской делегации с МВФ

Состоялась первая встреча украинской делегации с МВФ
17.10.2019, 11:58

Украинская делегация встретилась с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном и вице-президентом ВБ Сирилом Мюллером

Представители украинской делегации 16 октября встретились с заместителем директора Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Об этом в Twitter написал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам обсуждали новую программу МВФ. "Переговоры по новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются", - написал Смолий.

Смолий также отметил, что 16 октября состоялась еще одна встреча: с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. "Наши КПЕ з  совпадают - очищения банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса", - отметил Смолий.

  • Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов и НБУ отправилась в США для переговоров с МВФ и другими финансовыми организациями.
  • Миссия МВФ работала в Украине 11-26 сентября по вопросу заключения новой программы сотрудничества. В итоге миссия уехала без конкретики, сообщив, что обсуждение продолжится. А правительство и НБУ подписали меморандум о сотрудничестве.

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Яков Смолий МВФ Дэвид Липтон Всемирный банк Сирил Мюллер
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