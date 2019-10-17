Состоялась первая встреча украинской делегации с МВФ

Представители украинской делегации 16 октября встретились с заместителем директора Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Об этом в Twitter написал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам обсуждали новую программу МВФ. "Переговоры по новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются", - написал Смолий.

Смолий также отметил, что 16 октября состоялась еще одна встреча: с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. "Наши КПЕ з @WorldBank совпадают - очищения банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса", - отметил Смолий.