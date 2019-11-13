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Рынок земли: Верховная Рада сделала шаг к отмене моратория

Суд назначил дату заседания в деле о национализации ПриватБанка

Суд назначил дату заседания в деле о национализации ПриватБанка
13.11.2019, 15:24

Апелляцию государства на отмену национализации Привата суд рассмотрит в декабре

Шестой апелляционный суд Киева 19 декабря рассмотрит жалобу государства на решение Окружного административного суда об отмене национализации ПриватБанка, которое тот принял в апреле. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на данные в Едином судебном реестре.

Окружной админсуд Киева признал национализацию незаконной между первым и вторым туром выборов президента Украины, 18 апреля.

Национальный банк (НБУ), Кабинет министров и ПриватБанк подали апелляцию на это решение.

Ранее издание писало, что в коллегию судей, которая будет рассматривать апелляцию, вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк.

По данным НВ, все эти судьи имеют опыт рассмотрения дел ПриватБанка, но не в его пользу. В частности, в таком же составе коллегия рассматривала дело Суркисов, которые отсудили у Привата свыше 1 млрд грн. Файдюк также был в составе судей, которые вынесли решение в пользу компании Игоря Коломойского, требовавшей признать незаконной проверку НБУ накануне национализации Привата.

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