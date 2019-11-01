ГПУ передала дела против экс-владельцев ПриватБанка в НАБУ

Уголовные производства, касающиеся возможных хищений, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил журналистам 1 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас это дело нашими силами практически не осуществляется, осталось две экспертизы, которые мы завершаем. Параллельно несколько производств мы передаем в НАБУ, поскольку с 20 ноября мы вообще не сможем расследовать дела, поэтому мы должны консолидировать все материалы в одних руках, и практически все материалы уже в НАБУ", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Ранее в одном из интервью Рябошапка заявил, что результаты расследования по выводу средств из ПриватБанка могут быть неожиданными и интересными. Он допустил, что к делу могут быть причастны бывшие высокопоставленные чиновники.