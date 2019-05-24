В деле ПриватБанка нет убытков государства - Луценко

Генпрокуратура Украины не выдавала подозрений по делу ПриватБанка, потому что юридически у государства нет убытков от кредитов, выданных связанным компаниям бывших собственников. Об этом в интервью LIGA.net рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"ПриватБанк предоставлял кредиты различным клиентам, часто связанным с бывшими владельцами банка: ферросплавному заводу, химзаводу и тд. Затем средства отправляли в оффшорные юрисдикции и там происходила прогонка средств за один день по сотне фирм. Уже оттуда эти средства выходят на американскую фирму. Которая покупала на себя: недвижимость в Нью-Йорке, карьер в Австралии, яхту или самолет. Общая сумма активов, купленых таким образом, составляет около $5,5 млрд. Это средства открытых кредитных линий. Срок их возвращения еще не наступил", - пояснил Луценко.

Он рассказал, что бывший совладелец банка Игорь Коломойский по согласованию с Нацбанком провел реструктуризацию долгов и сможет отдавать деньги по этим кредитам следующие 10 лет.

"Таким образом, у нас общая сумма убытков, которая висит перед Приватом, была реструктуризирована на следующих 10-12 лет. Иногда под 2% годовых. Некоторое время они эти кредитные линии обслуживали, но потом прекратили. Теперь вопрос: есть ли здесь статья 191 (хищение в особо крупных размерах)? Для ее применения следствие должно выявить сумму ущерба. Однако, факт наступления ущерба может произойти только в двух случаях: либо в последний день кредитной линии - через 10-12 лет, потому что заемщик имеет право заплатить все в последний день. Или есть другой способ доказать ущерб - разорвать эти линии из-за того, что они не обслуживаются", - рассказал генпрокурор.

По его словам, такой процесс он начал в 2017-2018 годах, но получил письмо от тогдашнего министра финансов Александра Данилюка, что это может помешать процессу в Лондонском суде.

На вопрос журналиста, ждать ли подозрений в деле Привата 10 лет, Луценко ответил: "Нет, мы дождемся решения апелляции Лондонского суда и после этого можем вернуться к тому, что предлагаю я. Разорвать здесь, в Украине, кредитные линии, которые не обслуживаются, чтобы потом появился ущерб. Сумма не имеет значения. Как только мы получим убытки ПриватБанка, то это лицо сразу получит подозрение. И тогда мы сможем выйти на бенифициаров, которые стоят за заемщиками".

Также генпрокурор отметил, что по делу рефинанса НБУ для ПриватБанка доказать, что рефинанс был использован нецелевым образом, не удалось. "Более того, весь рефинанс был возвращен тому, кто его давал", - заявил Луценко.

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