Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КСУ объяснил, почему отменил статью о незаконном обогащении
28.02.2019, 08:38

Коломойский перестал платить по кредитам ПриватБанка

Коломойский перестал платить по кредитам ПриватБанка

Бывшие акционеры банка перестали погашать "токсичные" кредиты, выданные связанным с ними лицам

ПриватБанк с января практически ничего не получает в счет обслуживания "токсичного" портфеля кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка лицам. Об этом сообщила заместитель главы правления банка Галина Пахачук агентству Интерфакс-Украина.

"С января поток практически прекратился. До этого (он обслуживался) 2% от всего. Мы даже в нашем бюджете, когда прогнозируем непосредственно финансовый результат, мы берем в бюджете ноль процентов ожидания от этого потока",- сказала она.

Реклама

По ее словам, банк не проводит глобальных реструктуризаций проблемных кредитов. Это связано с тем, что "токсичный" портфель кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками ПриватБанка лицам - это часть большого процесса.

"Мы не можем сейчас говорить, что спишем за счет резервов - и все. Общество ждет ответа: где $5,5 млрд", - подчеркнула Пахачук.

Она также сообщила, что по решению набсовета ПриватБанка в структуре финучреждения создается отдел финансовых расследований, в состав которого на первом этапе войдет пять-семь человек.

По оценке Пахачук, в "токсичный" портфель ПриватБанка составляет 206 млрд грн

В начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка подтвердила, что банк до его национализации в конце 2016 год был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, который нанесли ему $5,5 млрд убытков.

По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка к моменту его национализации были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments ltd. Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка.

Ранее сообщалось, что Коломойский и его подконтрольная компания Triantal investments LTD  обжаловали в суде национализацию  ПриватБанка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, портфель кредитов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 