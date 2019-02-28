Коломойский перестал платить по кредитам ПриватБанка

ПриватБанк с января практически ничего не получает в счет обслуживания "токсичного" портфеля кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка лицам. Об этом сообщила заместитель главы правления банка Галина Пахачук агентству Интерфакс-Украина.

"С января поток практически прекратился. До этого (он обслуживался) 2% от всего. Мы даже в нашем бюджете, когда прогнозируем непосредственно финансовый результат, мы берем в бюджете ноль процентов ожидания от этого потока",- сказала она.

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По ее словам, банк не проводит глобальных реструктуризаций проблемных кредитов. Это связано с тем, что "токсичный" портфель кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками ПриватБанка лицам - это часть большого процесса.

"Мы не можем сейчас говорить, что спишем за счет резервов - и все. Общество ждет ответа: где $5,5 млрд", - подчеркнула Пахачук.

Она также сообщила, что по решению набсовета ПриватБанка в структуре финучреждения создается отдел финансовых расследований, в состав которого на первом этапе войдет пять-семь человек.

По оценке Пахачук, в "токсичный" портфель ПриватБанка составляет 206 млрд грн

В начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка подтвердила, что банк до его национализации в конце 2016 год был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, который нанесли ему $5,5 млрд убытков.

По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка к моменту его национализации были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments ltd. Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка.

Ранее сообщалось, что Коломойский и его подконтрольная компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию ПриватБанка.