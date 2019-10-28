Рябошапка заявил о новых фигурантах в деле ПриватБанка

В Генеральной прокуратуре (ГПУ) не исключают, что к делу о выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым могут быть причастны бывшие высокопоставленные чиновники. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью изданию Апостроф.

"Надо понимать, что по ПриватБанку огромный объем материалов. Это все надо анализировать. Плюс это сложное само по себе дело. Оно не настолько просто, как может выглядеть на первый взгляд. К нему могут быть привлечены не только бывшие бенефициары, но и бывшие высокопоставленные чиновники. Поэтому результат может быть на самом деле интересным и непредсказуемым", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что сейчас существует два дела по ПриватБанку: одно в ГПУ, а другое - в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Их начали объединять.

"И там, и там собраны большие массивы материалов, потому что было проведено очень много следственных действий и есть смысл сейчас объединить эти два производства в одно... и двигаться уже дальше быстрее. Мы сейчас это делаем, передаем дела, которые у нас есть, в НАБУ и, соответственно, дальше будем двигаться одним путем, а не параллельными. Я думаю, что мы тоже можем иметь здесь процессуальный результат", - отметил генпрокурор.