Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ попросил генпрокурора расследовать вывод денег из ПриватБанка

НБУ попросил генпрокурора расследовать вывод денег из ПриватБанка
09.10.2019, 15:26

Нацбанк проинформировал Рябошапку по делу вывода денег из ПриватБанка

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. Об этом сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net.

"Мы написали письмо новому генпрокурору, проинформировали о материалах дела, которые были переданы в Генпрокуратуру. Но для начала, как мне кажется, нужно будет определить, кому подследственно это дело, не уверена, что Генпрокуратуре. Возможно ГБР", - сказала она.

Рожкова отметила, что сейчас движения по делу ПриватБанка нет.

Также Рожкова считает, что обыски, которые правоохранители проводили в ПриватБанке, могут навредить банку в судах против бывших владельцев.

Напишите нам
руслан рябошапка дело приватбанка екатерина рожкова
Комментарии
Последние новости
 