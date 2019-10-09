НБУ попросил генпрокурора расследовать вывод денег из ПриватБанка

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. Об этом сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net.

"Мы написали письмо новому генпрокурору, проинформировали о материалах дела, которые были переданы в Генпрокуратуру. Но для начала, как мне кажется, нужно будет определить, кому подследственно это дело, не уверена, что Генпрокуратуре. Возможно ГБР", - сказала она.

Рожкова отметила, что сейчас движения по делу ПриватБанка нет.

Также Рожкова считает, что обыски, которые правоохранители проводили в ПриватБанке, могут навредить банку в судах против бывших владельцев.